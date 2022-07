Kickboksster Connart naar bronzen kamp, korfballers walsen over Duitsland op Wereldspelen

clock 06:00 06 uur . Eddy Merckx naar kwartfinale driebanden. Eddy Merckx - de biljarter - heeft zijn eerste wedstrijd in het driebandtoernooi gewonnen. Tegen de Costa Ricaan Erick Tellez was hij met 40-17 duidelijk de betere. Onze 53-jarige landgenoot, tweevoudig wereldkampioen, neemt het in de kwartfinale op tegen de Spaanse topper Daniel Sanchez, die in 2001, 2005 en 2017 de beste was op de Wereldspelen. . Eddy Merckx naar kwartfinale driebanden Eddy Merckx - de biljarter - heeft zijn eerste wedstrijd in het driebandtoernooi gewonnen. Tegen de Costa Ricaan Erick Tellez was hij met 40-17 duidelijk de betere.



Hélène Connart haalt finale kickboksen niet. Hélène Connart is er niet in geslaagd om de finale te bereiken in de klasse tot 60 kg. Onze landgenote verloor met 2-1 van de Servische Milana Bjelogrlic. Connart mag vandaag om 15.30 uur lokale tijd (22.30 uur in België) nog voor het brons kampen tegen de Oekraïense Alina Martinjoek. De strijd om het goud zal gaan tussen Bjelogrlic en de Oostenrijkse Stella Hemetsberger.



Belgische vrouwenploeg petanque gaat 2 keer onderuit. Nancy Barzin en Jessica Meskens hebben hun 2 groepswedstrijden in het vrouwendubbel petanque verloren. Tegen Duitsland gingen ze met 13-3 de boot in, tegen de Verenigde Staten kwamen ze niet tot scoren: 13-0. Daardoor komen ze niet meer in aanmerking voor de halve finales.



14-07-2022. Kickbokster Hélène Connart naar halve finales. Hélène Connart heeft zich in de categorie tot 60 kilogram geplaatst voor de halve finales van het kickboksen. De 33-jarige tweevoudige wereldkampioene was in haar kwartfinale te sterk voor een Portugese met 2-1 (12-11, 13-8, 15-21).

Belgische korfballers rollen Duitsland op. Onder het toeziend oog van IOC-voorzitter Thomas Bach heeft België zijn korfbaltoernooi geopend met een 26-9-overwinning tegen Duitsland. Bach, een Duitser, maakte tijdens de pauze een praatje met beide landen. België had zijn schaapjes toen al op het droge, want onder meer dankzij een secure Lars Courtens stond er na de 1e helft een 12-3 op het bord. Die comfortabele kloof werd na de pauze nog wat verder uitgediept. Donderdag moeten de Belgische korfballers opnieuw aan de bak. Dan is China de tegenstander.



Donderdag moeten de Belgische korfballers opnieuw aan de bak. Dan is China de tegenstander.