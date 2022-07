Wint Roglic ooit nog Tour? "Schrijf hem niet af, hij is pas laat beginnen te koersen"

Vorig jaar zagen we voor het eerst de Deen Jonas Vingegaard, die door het letterlijke wegvallen van Primoz Roglic de fakkel met verve overnam van de Sloveen met een tweede plaats als resultaat.

Daardoor begon Jumbo-Visma dit jaar met twee kopmannen in de Tour. Gisteren was duidelijk dat Vingegaard een klasse te sterk is voor Roglic. Die laatste had bovendien al heel wat tijd verloren na een val in de kasseirit.

In Vive le Vélo zei Karl Vannieuwkerke dat het ernaar uitziet dat Roglic nooit meer de Tour gaat winnen.

"Daar heeft het alle schijn van", vertelt wielerjournalist Jonas Heyerick. "Ik denk dat hij er zich kan bij neerleggen. Het was vandaag duidelijk dat Vingegaard echt de beste was."

Sep Vanmarcke was een andere mening toegedaan. "Het is vroeg om iemand af te schrijven na 2 mislukte beurten", analyseerde de renner van Israel-Premier Tech.

"Roglic heeft al zoveel gewonnen. Ik ken hem ook nog als ex-ploegmaat, hij staat gekend als "vechter". Let wel op dat hij met wielrennen begonnen is op zijn 27e. Ik denk dat hij zeker het voordeel van de twijfel moet krijgen", besluit Vanmarcke over de 32-jarige Sloveen.



"Cadel Evans heeft op zijn 34e ook nog de Tour gewonnen op het moment dat iedereen hem afschreef, maar het zal wel het juiste scenario moeten zijn om alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen", vult Heyerick aan.