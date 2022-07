Wout van Aert: "Ik krijg in deze ploeg alle vrijheid die ik wil hebben"

Een ritzege in het geel , een ritzege in het groen: Wout van Aert (27) is alomtegenwoordig in de Tour de France. "Als ik vooraf mocht kiezen, dan had ik het zo gewild", zegt hij over zijn eerste week in de Ronde van Frankrijk.

Wout van Aert peddelt rond in het groen - zijn grote doel - nadat hij ook 4 dagen van het geel heeft mogen proeven. "Ik schat dat toch heel hoog in", zegt hij over zijn gele passage. "Geel was de laatste jaren zeker een droom en ik heb er veel moeite voor moeten doen om dat eindelijk te bemachtigen." "Ik heb er een paar bijzondere dagen in meegemaakt: een ritzege, de kasseirit en een start in eigen land in Binche." "Als ik vooraf mocht kiezen, dan had ik het zo gewild. Het is zeker een van mijn mooiste verwezenlijkingen."

Mijn status? Mijn zeges zijn eerder een bevestiging van wat ik al heb laten zien. Status is iets moois, maar je moet er zelf ook niet te veel mee bezig zijn. Wout van Aert

Wout van Aert rijdt als een kruisraket rond. Is zijn status nu veranderd? "Tijdens deze Tour niet zo heel veel", vertelt hij in een babbel aangeleverd door zijn ploeg Jumbo-Visma. Al kon hij een Deense politie-escorte door de file wel smaken nadat hij ginds het geel had veroverd. "Dan waan je je een superster." "Maar mijn zeges zijn eerder een bevestiging van wat ik al heb laten zien. Status is iets moois, maar je moet er zelf ook niet te veel mee bezig zijn." Van Aert probeerde zijn positie wel uit te spelen: na een val wilde hij het peloton aan banden leggen. "Ik heb het geprobeerd, maar het is niet helemaal gelukt", lacht hij. "Ik voel me niet beter dan de rest, maar misschien maakt het net iets meer indruk. Het was meer om mijn collega's een dienst te bewijzen."

"Groen? Ik kan niet zeggen dat ik rustig kan meerijden"

In het groene klassement heeft Wout van Aert intussen al een kolossale voorsprong. "De marge is ruimer dan ik in deze fase verwacht had", blijft hij zelf nuchter. "Ik kan nu stilaan verdedigen, maar de sprintritten zijn nog altijd hoog gequoteerd. Als je een sprint mist, komt de rest 50 punten dichter. Ik kan dus niet zeggen dat ik nu rustig kan meerijden." En dan is er ook nog het geel waar zijn ploeg op aast. "We dachten dat de eerste week geschikt was voor Primoz (Roglic) en we hielden rekening met een achterstand van Jonas (Vingegaard)." "Jonas staat er nog altijd goed voor. Tadej Pogacar is de topfavoriet en hij laat het keer op keer zien, maar Jonas toont ook telkens dat hij meekan." "Hij heeft niet zo'n sprint als Pogacar, maar er zijn ook ritten die niet zullen uitdraaien op een sprint. En de hitte wordt geen nadeel voor Jonas."

Over lof van Pogacar: "Hij wil een gentleman zijn"

Intussen is Tadej Pogacar vol lof over Wout van Aert. Hij noemt hem zelfs een betere renner dan hijzelf. Wout van Aert trapt er niet in. "Ik zou dat graag willen terugkaatsen. Hij wil een gentleman zijn. Zijn verscheidenheid - klimmen en sprinten - is ook straf. Ik moei me niet in dat soort discussies." Wel in de discussie die Eddy Planckaert aanwakkerde, dat Van Aert met een ploeg in steun nog meer etappes had kunnen winnen? Van Aert: "Met een volledige ploeg in dienst die iets minder is, had ik misschien geen rit gewonnen."

"Het is de verdienste van de omkadering en de ploegmaats dat ik de ritzeges heb en het groen en het geel mag en mocht dragen." "Er is veel over gediscussieerd of ik genoeg vrijheid zou krijgen. Het is duidelijk dat ik alle vrijheid krijg die ik wil hebben in deze ploeg. Ik voel me hier fantastisch." "Wanneer mijn Tour dan geslaagd is? Als ik de groene trui kan behouden. En als ik een tweede wens mag doen: het geel in Parijs voor de ploeg."