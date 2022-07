Eddy Planckaert in Vive le Vélo: "Met een volledige ploeg in dienst wint Van Aert 5 tot 6 ritten"

In Lausanne stond er opnieuw geen maat op Wout van Aert. De groene man van Jumbo-Visma boekte zijn 2e zege in deze Tour, maar volgens Eddy Planckaert is dat eigenlijk nog niet genoeg: "Van Hooydonck en Benoot hebben vandaag berenwerk verzet, maar eigenlijk moet hij er zo 7 bij zich hebben", vertelde de voormalige winnaar van de groene trui in Vive le Vélo.

Na etappezeges in 2019, 2020 en 2021 heeft Wout van Aert er ook in 2022 alweer 2 op zak. Na de verbluffende demarrage richting Calais volgde nu een al even indrukwekkende sprint bergop in Lausanne. In Vive le Vélo kwamen hockeyer Nicolas De Kerpel, ultraloper Karel Sabbe en de winnaar van de groene trui in 1988 Eddy Planckaert terug op de machtsexplosie van Van Aert. "Van Aert had een geweldige Van Hooydonck die berenwerk verzet heeft, maar eigenlijk moet hij zo een volledige ploeg krijgen", opende Planckaert het gesprek. "Wat hem in de sprint overkwam, mag eigenlijk niet gebeuren. Op een bepaald moment raakt hij ingesloten en kan hij de sprint zomaar verliezen." "Eigenlijk moet iemand hem in die laatste 200 meter gewoon kunnen piloteren. Als hij op de juiste manier gebracht kan worden dan wint hij met 3 tot 4 fietslengtes voorsprong." "Ik wil hier nu niets dramatiseren", gaat Planckaert verder. "Maar hij kan gewoon elk jaar zeker 5 of 6 ritten winnen in de Ronde van Frankrijk. Hinault en Merckx vertelden het onlangs nog dat wanneer hij nog een paar kilo scherper staat er misschien wel meer in zit dan ritten winnen. Als het parcours niet te zwaar is en er zitten een paar tijdritten in dan durf ik niets te voorspellen."

Planckaert: "Van Aert moet geen nutteloze inspanningen doen, dat maakt mij nerveus"

Karel Sabbe zag dat Van Aert ook in Longwy had kunnen winnen: "Hij laat daar een mooie kans liggen want het parcours was gewoon op zijn lijf geschreven. Daar had hij zijn krachten misschien wat beter kunnen sparen." "Van Aert had daar zo geen zotte inspanningen moeten doen", neemt Planckaert over. "Gelukkig heeft hij een grote voorsprong in het groen, maar zo een zaken kan ik niet begrijpen. Als ploegleider heb je de plicht om hem terug te roepen. Hij kon absoluut die rit winnen." "Van Aert is geen renner om in dienst van anderen te rijden of om 100 kilometer op kop te gaan sleuren. Dan word ik nerveus. Vanaf het moment dat de aankomst wat zwaarder is dan staat er gewoon geen maat op. Het is een wereldwonder", sluit Planckaert af.

Van Hooydonck: "Een droom om voor Van Aert te mogen rijden"

De man die de hele etappe de kastanjes uit het vuur haalde voor Wout van Aert kwam ook zelf nog even aan het woord in Vive le Vélo, bij Maarten Vangramberen. "Het was een hele lange dag, maar als Wout het afmaakt dan was het de moeite waard. In de bus al gaf Wout aan dat hij voor de rit wilde gaan en dan wordt er een plan opgemaakt en weet ik dat het aan mij is om een goede ontsnapping te laten wegrijden en dan met andere ploegen te achtervolgen." Van Hooydonck wist pas toen hij over de finish reed dat Van Aert gewonnen had: "Ik hoorde helemaal niets in de radio dus ik had er geen goed oog op, maar uiteindelijk zag ik dat hij wel weer gewonnen had." "Wout is een hele dankbare kopman. Hij beseft dat mijn werk niet makkelijk is en het heel veel krachten kost dus het is een droom om voor hem te kunnen en mogen rijden." Het is de eerste Tour voor Van Hooydonck: "Het gaat goed en zeker in Denemarken voelde ik me zeer sterk. Op de kasseien wilde ik me op een andere manier tonen, maar dat lukte niet helemaal. Ik voel me gewoon echt goed in deze Tour."