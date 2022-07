Annemiek van Vleuten grijpt de macht in de Giro Donne

Na 3 dagen op Sardinië en een rustdag was de eerste etappe op het Italiaanse vasteland een kans voor de klassementsrensters in deze Giro om de benen te testen.



In een rit van 120 kilometer zaten enkele stevige beklimmingen. Halfweg reden op de 4 kilometer lange Colle del Barbotto 3 van de blikvangers weg: Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli en Mavi Garcia.



Terwijl de voorsprong van de drie opliep boven de 3 minuten moest Cavalli op de laatste helling uit de wielen door het beukwerk van Van Vleuten en Garcia. Die twee maakten er vervolgens een lange sprint voor de ritzege van in start- en aankomstplaats Cesena.



Van Vleuten haalde het daarin met brio voor Garcia. Cavalli werd derde op 43 seconden achterstand, alle andere rensters verloren meer dan 4,5 minuut.



Van Vleuten neemt de roze leiderstrui over van wereldkampioene Elisa Balsamo. De Giro Donne eindigt zondag. Morgen krijgen de sprinters een nieuwe kans in een etappe van 126 kilometer.