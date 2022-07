Astrid Demeulemeester, mevrouw Lampaert: "Feestje gevierd op de oprit"

"Ik kwam van bij mijn schoonouders. We hadden daar naar de koers gekeken", vertelt Astrid, the day after. "Ik ging daarna naar huis om zoontje Aloïs in bed te stoppen, maar op de oprit stond al een horde buren en vrienden samengetroept. Die mensen wilden natuurlijk samen vieren. Spontaan is het bier en de cava bovengehaald."



"Het was leuk om het zo te kunnen vieren, want ik had 's avonds toch niet rustig in mijn zetel kunnen zitten. Veel slapen hebben we toch allemaal niet gedaan. Niemand van ons had dit verwacht, net daarom heeft het zo'n geluk veroorzaakt."



"Ondertussen heb ik de race al driemaal herbekeken. We beginnen meer en meer het besef te krijgen van wat hij eigenlijk gedaan heeft. Het is echt wel een stukje wielergeschiedenis. Wij proberen alles vaak wat te minimaliseren, maar nu lukt dat maar moeilijk. We willen dat ook niet."