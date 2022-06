Filippo Ganna wil geel in zijn "museum", Geraint Thomas: "Agressief koersen"

Na zijn eindzege in de Ronde van Zwitserland is Geraint Thomas plots flink opgeschoven op de favorietenladder voor de Tour.

"Ik voel me goed", zei de ontspannen eindwinnaar van 2018. "We staan hier met een supersterk team en we moeten samen agressief koersen zoals we dat al het hele seizoen doen."

Is Thomas nu gebombardeerd tot kopman binnen zijn team? "Adam Yates en Dani Martinez zijn al het hele seizoen onze leiders. Dat blijft zo. Ik wil hen helpen en zelf de aangeboden kansen benutten. Ik wil er vooral van genieten en ik neem alles zoals het komt."

"We hebben een goeie ploeg voor de eerste week", analyseerde Thomas nog. "De eerste week ligt me, misschien meer dan andere klassementsmannen. Geluk speelt een rol, net als het weer, maar we zullen snel weten waar we staan."

"Wij hebben nu niet de favoriet in onze ploeg. Vroeger hadden we Froome, Wiggins of Bernal. Nu zijn Pogacar en Roglic de MVP's van de voorbije jaren. Man tegen man zijn ze moeilijk te kloppen, maar we moeten onze opties uitspelen."