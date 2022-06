De wedloop is begonnen: ook Filippo Ganna wil vliegen met "allersnelste tijdritpak ooit"

Kledingsponsors hoeven voor de openingstijdrit van de Tour de France geen rekening te houden met leiderstruien van de organisatie, die gemaakt worden door hun eigen partners (zoals Santini in de Tour). De ploegen kunnen hun vedetten dus laten schitteren met hun eigen snufjes.

Mathieu van der Poel zal met een aangepaste skinsuit voor de spiegel staan, ook Filippo Ganna wordt verwend.

Ganna en zijn maats bij Ineos Grenadiers worden sinds dit seizoen gekleed door Bioracer en het Belgische merk heeft een extra inspanning geleverd voor de tijdrit in Kopenhagen.

"Filippo Ganna zal tijdens de openingsetappe in zijn allersnelste configuratie ooit van het startpodium rollen. Die configuratie bestaat niet alleen uit een gestroomlijnde helm en een speciale tijdritfiets, maar ook uit een extra aerodynamisch tijdritpak op maat", klinkt het bij Bioracer.



In de eigen windtunnel van Bioracer werd urenlang gespeurd naar de beste formule. "Zijn pak werd volledig aan zijn lichaamsbouw, voorkeuren en racepositie aangepast. Dat betekent in zijn geval een op maat gemaakt pak met een rits vooraan en zonder leg grippers, beide voor zijn persoonlijk comfort.

"De naden lassen en tapen in plaats van ze klassiek stikken én ze strategisch plaatsen, vermijdt zelfs de kleinste turbulenties die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op zijn aerodynamica."

"Daarnaast is er gekozen voor een glad stofoppervlak op de rug en mouwen, in tegenstelling tot wat we dikwijls in het peloton zien. De achterliggende reden kan uiteraard niet worden prijsgegeven."