Alizé Cornet betreurt opgaves: "Op Roland Garros was er corona-uitbraak, maar iedereen zweeg erover"

"Als spelers van dat kaliber afhaken, kan het hierna als een lopend vuurtje gaan en dat baart me toch wel zorgen", aldus Cornet.

Een onthulling die niemand had zien aankomen. Zeker niet in een doodgewoon interview na de partij van Alizé Cornet in de eerste ronde van Wimbledon. De Franse betreurt dat enkele toppers moeten afzeggen door het coronavirus.

"Tijdens Roland Garros was er een corona-uitbraak, maar iedereen zweeg erover."

In de kleedkamers was iedereen besmet en niemand zei er iets van.

"Ik wil het gevaar van COVID niet onderschatten, maar in het tennis zijn er altijd afzeggingen geweest omdat spelers ziek waren. Er waren uitbraken van buikloop, griep, maar van protocols was er geen sprake. Enkele spelers bleven gewoon weg en daarmee was de kous af."



"In de kleedkamers was iedereen besmet met corona en niemand zei er iets van", zei de Franse nummer één over de afgelopen editie Roland Garros. "Ik zag meisjes met een mondmasker rondlopen, omdat zij wellicht het virus hadden opgelopen en het besmettingsgevaar wilden verminderen."

De tennissers waren - in tegenstelling tot nu - heel wat minder eerlijk over hun gezondheidstoestand op Roland Garros. Daar zouden "slechts" drie gevallen van COVID-19 gedetecteerd zijn. Titelverdedigster Barbora Krejcikova was de enige die de positieve test toen openbaar maakte en zich terugtrok uit het toernooi.