Matteo Berrettini, verliezend finalist van 2021, verlaat Wimbledon door corona

De 26-jarige Berrettini verlengde vorige week nog zijn titel op het voorbereidingstoernooi in Queen's.



"Ik heb symptomen van de griep en zit al enkele dagen in isolatie", legde de Italiaan uit in een post op Instagram. "De symptomen waren niet ernstig, maar ik besliste deze morgen toch om een nieuwe test af te nemen."



"Ik wil de gezondheid en veiligheid van de andere deelnemers en iedereen die bij het toernooi betrokken is niet in gevaar brengen."



"Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe erg ontgoocheld ik ben. De droom is voorbij voor dit jaar, maar ik kom sterker terug."



Berrettini haalde vorig jaar op Wimbledon zijn eerste grandslamfinale. Hij ontfutselde Novak Djokovic zelfs de eerste set in de eindstrijd, maar de Serviër stoomde uiteindelijk door naar de overwinning in vier sets.



Dit jaar haalde de Italiaan de halve finales op de Australian Open. Voor Roland Garros en het hele gravelseizoen moest hij verstek laten gaan met een handblessure.



Op gras stond hij er weer helemaal. Hij won deze maand de toernooien in Stuttgart en op Queen's en was nog ongeslagen op gras.



In zijn eerste ronde op Wimbledon zou hij vandaag uitkomen tegen de Chileen Cristian Garin (ATP-43). Hij wordt op de hoofdtabel vervangen door de Zweed Elias Ymer (ATP-137).



Maandag maakte ook de Kroaat Marin Cilic (ATP-17) al bekend verstek te moeten laten gaan voor Wimbledon door een coronabesmetting.