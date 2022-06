Zorgenkind Benoît Paire na exit op Wimbledon: “Ik haat tennis, maar kwam voor de cheque”

Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 werd Paire zelfs weggestuurd om disciplinaire redenen. "Hij heeft de leefregels niet gerespecteerd", klonk het toen. "Het is hier geen selfservice, geen open bar." Voor Tokio 2020 weerde de Franse tennisfederatie hem alvast op voorhand.

60.000 euro

Op Wimbledon was Quentin Halys (ATP 82) te sterk in de eerste ronde, hoewel Paire de openingsset won.

Alleen geraakte Paire dat goede gevoel in sneltempo weer volledig kwijt. De nederlagen stapelden zich in de daaropvolgende maanden op, zeges waren er amper.

Paire gaf ook mee dat hij momenteel samenwerkt met een psycholoog en hypnotiseur om zijn problemen aan te pakken. “Want ik kan het niet in mijn eentje. Er spelen dingen in mijn hoofd… Ik kan gewoon geen wedstrijd meer afmaken."

"In Buenos Aires moest ik bij een 40-0-voorsprong gewoon een smash maken om te winnen, maar liep het weer mis. Mijn statistieken op matchpunten waren op een bepaald moment 0 op 12. Roland Garros (een nederlaag in de eerste ronde tegen Ivashka, red.) was de druppel."



Toch overweegt Paire momenteel niet om een break in te lassen. “Tennis is de sport waar ik het meeste van hield, maar nu haat ik ze. Hoe is dat kunnen gebeuren? Ik moet de oorzaak vinden. Gelukkig voel ik me beter naast het veld.”