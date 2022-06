Drie Belgische vrouwen spelen meteen tegen een ex-grandslamwinnares op Wimbledon, haalbare kaart voor Goffin

De Belgische vrouwen hebben het niet getroffen met hun loting. Zo krijgen Greet Minnen (WTA-89), Alison Van Uytvanck (WTA- 46) en Maryna Zanevska (WTA-68) allemaal meteen een topreekshoofd tegenover zich in de eerste ronde in Londen.

Minnen neemt het op tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-10), 9e reekshoofd en in 2017 winnares van Wimbledon. Een jaar eerder won ze ook Roland Garros.

Barbora Krejcikova (WTA-15) is dan weer de tegenstandster van Zanevska. Het 13e reekshoofd uit Tsjechië won vorig jaar Roland Garros.

Thuisspeelster Emma Raducanu (WTA-11) mag voor eigen volk de weide in tegen Van Uytvanck. De jonge Britse won vorig jaar de US Open, nadat ze zich vanuit de kwalificaties had geplaatst.

Elise Mertens (WTA-30), het 24e reekshoofd op Wimbledon, speelt tegen de Colombiaanse Camila Osorio, nummer 61 van de wereld.

Flipkens Kirsten (WTA-257) bikkelt bij haar afscheid tegen de Australische Jaimme Fourlis (WTA-153), een qualifier. Yanina Wickmayer (WTA-603), die zich via de kwalificaties kon plaatsen voor de hoofdtabel, neemt het op tegen de Chinese Zhu Lin, nummer 98 van de wereld.