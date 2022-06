Yanina Wickmayer stormt bij comeback meteen naar hoofdtabel Wimbledon: "Geen sinecure"

Voor Wickmayer is het het eerste grandslamtoernooi sinds ze mama is geworden.

"Dit was echt een goede wedstrijd, de beste van de drie in de kwalificaties", vertelde ze na afloop. "Ik voel dat ik aan het groeien ben en dat doet plezier. Ik was agressief vandaag en maakte steevast de juiste keuzes. Ik kwam goed in de baan en naar het net, en dat maakte het verschil."

De 32-jarige Wickmayer, in 2009 halvefinaliste op de US Open, is er voor de 13e keer bij in Londen. "Het is mijn eerste grand slam sinds ik moeder ben geworden en dat maakt het allemaal toch wat specialer", gaf ze toe.

"Dit betekent veel voor mij. Ik ben heel fier op de weg die ik heb afgelegd om hier nu te staan. Dat was geen sinecure. Ik ben vanaf nul herbegonnen."