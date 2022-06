Paul Van den Bulck is nieuwe voorzitter Belgische voetbalbond

Van den Bulck trad vorig jaar toe als onafhankelijk bestuurder bij de KBVB. De Brusselaar werd toen al gezien als een kandidaat-voorzitter, maar zetelde nog niet lang genoeg in de voetbalbond om al de troon op te eisen.

De Vlaamse amateur Robert Huygens werd tussentijds voor één jaar aangesteld. Zo kon Van den Bulck vandaag met een jaar vertraging alsnog overnemen als voorzitter. Hij was de enige kandidaat.

De advocaat, die gespecialiseerd is in ICT en databescherming, wil diversiteit hoog op de agenda zetten. "Voor mij is voetbal de sport van elkeen, maar wel allemaal samen", zei hij vorig jaar al bij zijn aanstelling als onafhankelijk bestuurder.

Van den Bulck is, na Mehdi Bayat, de tweede voorzitter met een migratieachtergrond. De Brusselaar met Congolese roots is ook de eerste onafhankelijke voorzitter. Dat was een van de grote strijdpunten van CEO Peter Bossaert.

"Na de introductie van onafhankelijke bestuursleden in 2021 is dit een nieuwe mijlpaal in het proces van goed bestuur bij de Belgische voetbalbond, dat bijna 4 jaar geleden werd ingezet", klinkt het bij de KBVB.