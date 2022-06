Remco Evenepoel na eerste tijdritwinst in WorldTour: "Dit is een nieuwe stap in mijn carrière"

"Lastige week met veel ups en downs"

"Daarna ging het beter en probeerde ik zo lang mogelijk aan te klampen met het oog op een goed klassement. Uiteindelijk eindig ik nu als 11e in het algemeen klassement, maar ik heb me echt wel gefocust op deze tijdrit."

Donderdag en vrijdag moest Evenepoel al snel lossen, maar zaterdag kon hij bergop nog lang aanklampen bij het groepje favorieten. "Ik voelde me de laatste dagen weer wat beter. Ik was frisser en de benen voelden beter aan."

De opluchting na zijn zege was groot. "Ik ben echt blij", reageerde Remco Evenepoel in het flashinterview. "Het was een lastige week met veel ups en downs."

Met succes, want Evenepoel pakte de dagzege. Al was het wel een secondespel tegen Geraint Thomas en Stefan Küng. "Het was nipt vandaag, maar toen ik Geraint de laatste bocht zag nemen, wist ik dat gewonnen had."



Voor Evenepoel is dit al zijn 7e zege in een tijdrit, maar wel pas de eerste op het hoogste niveau. "Ik ben heel trots dat ik eindelijk een tijdrit in de WorldTour win, en dan nog voor twee kampioenen."