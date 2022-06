Remco Evenepoel glimlacht met tijdritzege in Zwitserland, Geraint Thomas is eindwinnaar

Evenepoel vs. Küng

Remco Evenepoel heeft zijn revanche in de Ronde van Zwitserland beet. Zijn ambities voor het eindklassement mocht onze landgenoot al snel opbergen, maar met deze zege kan hij met een goed gevoel naar huis terugkeren.



In de slottijdrit kregen we het verwachte duel tussen Remco Evenepoel en Stefan Küng. Onze landgenoot veegde de eerste richttijd van Dylan van Baarle van de tabellen en leek op weg naar de ritzege.

Maar de Zwitserse stoomtrein Stefan Küng gaf zich in zijn thuisronde niet zomaar gewonnen en toonde zijn bloedvorm. Aan het tussenpunt was hij zelfs 2 seconden sneller dan Remco Evenepoel, maar die reed een bijzonder sterk tweede deel in deze slottijdrit.

Dat lukte Küng niet. De stoomtrein had te veel stoom uitgeblazen in het eerste deel en vergaloppeerde zich. Hij strandde uiteindelijk op 11 seconden van Evenepoel.

Evenepoel mocht al voorzichtig beginnen juichen in de hot seat, maar dat was buiten Geraint Thomas gerekend. De Britse Tourwinnaar mengde zich in de debatten voor de dagzege en kwam aan het tussenpunt voorbij op 7 seconden van Evenepoel.

Het tweede deel van Thomas was zelfs nog straffer dan dat van Evenepoel, maar uiteindelijk kwam hij toch te kort voor de dagzege. Hij greep net naast de dubbel en strandde aan de finish op 3 seconden van de tijdritwinst.