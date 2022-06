José De Cauwer over de zoektocht van Remco Evenepoel: "Telkens zijn er nieuwe twijfels: jammer"

Het laatste examen van Remco Evenepoel (22) voor de zomerbreak heeft geen grote onderscheiding opgeleverd. Evenepoel kan vandaag met een goeie tijdrit misschien nog op de deur van de top 10 in de Ronde van Zwitserland kloppen, maar in het hooggebergte viel hij toch door de mand. Of hoe kijkt José De Cauwer naar de week van Evenepoel?

Remco Evenepoel had een plannetje klaar voor de Tour de Suisse: volgen, energie sparen en toeslaan in de tijdrit. Evenepoel speelde met de tegenstand op dag 1, was daarna foutloos, maar botste op een muur in de bergen. "Hij wilde na zijn geweldige Ronde van Noorwegen een constante in zijn lijn brengen, maar die is er voorlopig niet", analyseerde José De Cauwer in De Ochtend op Radio 1. "Er is altijd ergens een dipje. Al is hij ook niet echt weggezakt in het klassement (Evenepoel staat 13e). Het zou me ook niet verbazen mocht hij vandaag in de top 3 van de tijdrit eindigen." "Dan ben je goed, maar we zijn volledig verkeerd begonnen met dit verhaal. Het was de omgekeerde wereld: na Lucien Van Impe wilden we zelf iemand creëren die de Tour zou winnen." "Dan begin je al aan de top van de Eiffeltoren, terwijl je onderaan moet beginnen." Evenepoel wisselde dus ook in Zwitserland ups en downs af. "Hijzelf, de staf en zijn trainer zoeken die constante." "Het is net of hij zich voorbijholt, dan een dipje krijgt en dan toch weer verbetert. Het is zoeken, maar er zijn telkens nieuwe twijfels en dat is jammer."

