MVP Curry loodst Golden State naar 4e NBA-titel in 8 jaar: Boston verliest 3 duels op een rij

"We did it!", schreeuwde een duidelijk geëmotioneerde Curry in TD Garden, na weer een topprestatie. Met 34 punten, waaronder 6 driepunters, 7 rebounds en 7 assists was hij andermaal dé man bij Golden State. Hij deelde zijn vreugde met vader Dell, een even ongeëvenaard schutter, aan wie Curry het te danken heeft dat hij de beste driepuntschutter uit de geschiedenis is. Met een gemiddelde van 31,2 punten werd de point-guard op zijn 34e logischerwijze beloond met de MVP-trofee van de Finals, voor het eerst in zijn carrière. Hij bracht de Warriors-dynastie, die opstond in 2015, weer tot leven. Bij de vorige titels zorgde hij onmiskenbaar mee voor het verschil, maar Andre Iguodala (2015) en Kevin Durant (2017, 2018) toonden zich net iets constanter. Curry, die in 2015 en 2016 wel MVP van het reguliere seizoen was, drukte een keizerlijke stempel op deze serie. Met een masterclass (43 ptn) in Game 4 in Boston vermeed hij een wellicht fatale 3-1-achterstand en sloeg hij de Celtics, die droomden van een 18e recordtitel, uit hun lood. Boston zou dat niet meer te boven komen en ook Game 5 en Game 6 verliezen. (lees voort onder tweet)

De enige valse noot speelde Curry in Game 5, toen hij 0 op 9 "bommen" miste, voor het eerst in 233 duels en 133 play-offduels. Maar hij reageerde afgelopen nacht als een kampioen.



De thuisploeg - voor wie een grote finale allemaal nieuw was - maakte een blitzstart (2-14), maar de meer ervaren bezoekers namen daarop het heft in handen. Verdedigend waren ze ijzersterk: ze zorgden voor 22 balverliezen en wonnen de reboundoorlog (29, waarvan 15 offensieve).



In 10 minuten zetten ze Boston schaakmat met een 35-8-tussenspurt, waaronder een 21-0-run, nooit gezien in een finale de voorbije 50 jaar.



De Celtics botsten steevast op een blauwe muur, al zorgde Jaylen Brown (34 ptn) voor een inhaalmanoeuvre dat op een gegeven moment de kloof tot 8 punten dichtte, maar telkens had een Warrior een antwoord in huis.



De titel was een feit. En dat was bij het begin van het seizoen niet verwacht. Na de titels van 2015, 2017 en 2018 en de verloren finales van 2016 en 2019 beleefden de Warriors 2 zwarte jaren, met het vertrek van Kevin Durant en de loodzware blessures van Klay Thompson.





Die laatste maakte dit seizoen na 941 dagen afwezigheid zijn rentree. Hij is niet meer die duivelse schutter van weleer, getuige zijn 12 punten (5 op 20), maar hij symboliseert wel de wederopstanding van Golden State.



De "Splash Brothers" (Curry/Thompson) zijn niet de enigen met 4 kampioenenringen aan hun vinger, waarmee ze in het kringetje van LeBron James, Shaquille O'Neal of Tony Parker belanden, ook Draymond Green en Andre Iguodala waren er telkens bij.



Voor Steve Kerr, de architect van het succes, is het de vierde ring als coach, als speler had hij er al vijf: 3 met de Bulls van Michael Jordan en 2 met de Spurs van Gregg Popovich.



Kerr: "Alle titels zijn uniek en speciaal. Die van vandaag is wellicht de meest verrassende. Er is een teamprestatie nodig om dit gedaan te krijgen en we hadden een geweldig team."