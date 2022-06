Curry's driepuntreeks stopt na 233 duels, maar Golden State zet Boston wel met rug tegen muur

Curry was de man van de match in Game 4 met 43 punten, maar afgelopen nacht kreeg hij een speciale, collectieve behandeling van de bezoekende defensie. Voor het eerst in zijn carrière kon hij geen driepunter scoren in een play-offwedstrijd (en hij zit aan 133 duels): geen enkele van zijn 9 "bommen" ging binnen.



Meer nog: het was de eerste keer in 233 wedstrijden dat Curry niet vanachter de driepuntlijn tot scoren kwam.



Curry kon wel nog zorgen voor 16 punten en 8 assists, maar moest dus rekenen op teammaats om de Celtics te bedwingen. Klay Thompson en Andrew Wiggins stonden op.



Voor Thompson was het een emotionele avond: dag op dag 3 jaar geleden scheurde hij de ligamenten in zijn linkerknie in de match waarin Golden State de finale van 2019 verloor tegen Toronto. Thompson bleef uiteindelijk 2,5 jaar aan de kant, nadat hij ook nog zijn achillespees afgescheurd had.



Thompson hield zijn emoties onder controle en kwam tot 21 punten. Daaronder 5 driepunters, waarvan 2 die een stevige dip in het derde kwart (24-35) keerden. De Celtics, die 16 punten achterstonden in het eerste kwart en gingen rusten met 51-39, kwamen voor het eerst een paar punten voor, maar Thompson brak dat elan.