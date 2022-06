Costa Rica plaatst zich als laatste voor het WK voetbal, voor de 5e keer al in 6 edities

Costa Rica en Nieuw-Zeeland gaven elkaar partij in het Ahmad Bin Ali Stadion in Al-Rayyan, als een soort voorsmaakje op het WK in Qatar.

Joel Campbell, die altijd wat meer kan in het shirt van zijn nationale ploeg, zette Costa Rica na amper drie minuten speeltijd op rozen. Chris Wood dacht op slag van rust de score in evenwicht te brengen, maar de VAR had een overtreding geconstateerd.

Halverwege de tweede helft liet invaller Kosta Barbarouses de All Whites in de steek door amper 7 minuten na zijn invalbeurt een rechtstreekse rode kaart te incasseren. Dit sloeg de hoop op een 3e WK-deelname uit de Nieuw-Zeelandse geschiedenis aan diggelen.

In het winnende kamp speelde Oscar Duarte (ex-Club Brugge) de volledige wedstrijd mee, terwijl voormalig AA Gent-smaakmaker Bryan Ruiz de tweede helft mocht meepikken.

Voor Costa Rica, een land met ongeveer 5 miljoen inwoners, is het al de 5e keer in 6 edities dat het erbij is op een WK. Enkel in Zuid-Afrika was het deze eeuw afwezig. In Qatar wacht de Costa Ricanen een bijna onmogelijke opdracht, in een groep met Duitsland, Spanje en Japan.