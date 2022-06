WK-tegenstanders Marokko en Canada antwoorden ook met zeges op hun continent

De Duivels herstelden zich woensdag tegen Polen (6-1) van de tik van tegen Nederland. Ook Marokko en Canada hadden iets te bewijzen. Marokko had begin deze maand een zware oefennederlaag geleden in en tegen de VS, Canada liet de vriendenmatch tegen Panama schieten door een staking.



Marokko kreeg voor zijn eerste match in de voorronde van de Afrika Cup in Rabat het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op bezoek. Die zag zijn Westerlo-spits Lyle Foster al snel de score openen.



Youssef En-Nesyri hing in de 51e minuut de bordjes in evenwicht. Ayoub El Kaabi, die in de 60e minuut Tarik Tissoudali (AA Gent) verving, maakte 3 minuten voor het einde de winnende treffer. Selim Amallah (Standard) speelde de hele match bij Marokko.



Aan de andere kant van de oceaan haalde Canada uit tegen Curaçao. Bayern München-flankspeler Alphonso Davies trof tweemaal raak (1x vanaf de stip) in zijn eerste interland sinds hij begin dit jaar uitviel met een ontstoken hartspier na een besmetting met het coronavirus. Steven Vitoria en Lucas Cavallini verschenen ook op het scorebord.



Bij de thuisploeg stond Tajon Buchanan (Club Brugge) 76 minuten op het veld.



De Canadezen hervatten afgelopen maandag de trainingen, nadat ze een dag eerder geweigerd hadden om te oefenen tegen Panama uit onvrede over de vergoeding die ze krijgen van hun federatie.



Op het WK openen de Rode Duivels op woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen op donderdag 1 december Kroatië partij.