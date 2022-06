Marokko loopt tegen zwaarste nederlaag in 22 jaar aan: "Ze hebben de meest kritische fans ter wereld"

Kopzorgen voor de Marokkaanse voetbalfans? Zes maanden voor het WK in Qatar verloor Marokko, een WK-tegenstander van de Rode Duivels, vannacht met 3-0 tegen de VS. Hun zwaarste nederlaag in 22 jaar. Waar liggen de pijnpunten en wat met het WK? Superfan van Marokko en vriend van Koolcast Abdel Fatah Qisse geeft een woordje uitleg.

Geen goede nachtrust voor wie vannacht keek naar het vriendschappelijke duel tussen de VS en Marokko. Niet enkel het beginuur deed pijn (half 2 's nachts), ook de uitslag zal voor Marokkaanse voetbalfans hard zijn aangekomen. Het werd namelijk 3-0 voor de Amerikanen. Meteen het zwaarste verlies voor Marokko in 22 jaar. In 2000 ging Marokko in een vriendschappelijk duel in Casablanca met 1-5 de boot in tegen het Frankrijk van Zidane en Henry. Een maand later zouden de Fransen het EK winnen. De kans dat de VS dergelijk succes te wachten staat, lijkt klein. De ontgoocheling van Marokkaanse voetbalfans is dus des te groter.

"Het is een vrienschappelijke match, dus hoort verliezen er bij", vertelt Abdel Fatah Qisse. "Wat dit verlies zo pijnlijk maakt, is de manier waarop de ploeg speelde. Je zag aan alles dat de interesse en de intensiteit veel hoger lag bij de Amerikanen." "In de VS is de MLS nog vol aan de gang, dus komt een deel van de Amerikanen veel frisser voor de dag. Je mag ook niet vergeten dat Marokko in januari nog de Afrika Cup speelde. Sommige spelers zaten echt op hun tandvlees."

Toch was het spel van Marokko niet slecht volgens Fatah Qisse. "Ze creëerden behoorlijk wat kansen, maar het ontbrak hen aan de afwerking. Tissoudali speelde een sterke match, maar hij is geen killer voor doel. Deze ploeg mist gewoon doeltreffendheid. De gemiste strafschop van Selim Amallah (Standard Luik) is daar ook tekenend voor."

Tissoudali speelde een sterke match, maar hij is geen killer voor doel. Abdel Fatah Qisse

Amerikaans sterspeler Christian Pulisic werd door de fans verkozen tot man van de match.

Marokkaanse passie

Het stadion in Cincinatti was gisteren voor een groot deel gevuld met Marokkaanse supporters die van overal in de VS en Canada kwamen. De passie waarmee het Marokkaanse publiek het voetbal beleeft, is volgens Fatah Qisse dan ook onnavolgbaar. "We zijn de meest kritische voetbalfans ter wereld, maar kunnen ook een geweldige duw in de rug betekenen voor de ploeg. Kijk maar eens naar de taferelen in het stadion bij een match tussen Raja Casablanca en Wydad." Het Marokkaanse publiek had duidelijk ook een invloed op Chelsea-ster Pulisic. Ondanks de gewonnen wedstrijd kon hij zijn teleurstelling over de opkomst van de Amerikaanse fans niet verbergen. "Om eerlijk te zijn ben ik niet blij met het aantal Amerikanen dat hier in het stadion was", aldus de Amerikaanse smaakmaker. "De kritische kant van het Marokkaanse publiek heeft sinds gisteren wel weer de bovenhand genomen op sociale media", vervolgt Fatah Qisse.



"Er wordt massaal opgeroepen om bondscoach Vahid Halilhodzic te ontslaan. Zijn vete met sterspeler Ziyech (die niet wil spelen onder Halihdozic, red) wordt hem door de fans niet in dank afgenomen. Het is eigenlijk een tikkende tijdbom, maar de bond wil hem niet laten gaan vlak voor het WK."

We zijn de meest kritische voetbalfans ter wereld, maar kunnen ook een geweldige duw in de rug betekenen voor de ploeg. Abdel Fatah Qisse

Bondscoach Vahid Halilhodzic is een veelbesproken figuur.

Oog in oog met België op het WK

Dit najaar zullen de Marokkanen het in Qatar opnemen tegen Kevin De Bruyne, Luka Modric en Jonathan David. Een moeilijk verhaal? "Het is een heel lastige groep. België en Kroatië zijn zeer ervaren en Canada speelt dan weer heel frivool. De Rode Duivels lijken mij de grote favoriet voor groepswinst. Als we willen doorstoten, zullen we een resultaat moeten halen tegen Kroatië, de schade beperken tegen België en winnen tegen Canada." "Moeilijk zal het dus zeker worden. Er zijn volgens mij een paar manieren om Marokko tactisch pijn te doen, maar die verklap ik liever niet (lacht). Wel een troef voor Marokko: Moussa El Habchi. Vroeger videoanalist bij België onder Roberto Martinez, nu aan de slag bij Marokko. Hopelijk komt zijn kennis van de Rode Duivels nog van pas op het WK."