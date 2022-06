Canada, WK-tegenstander van België, hervat training na eerste gesprekken met bondsbestuur

Na eerste gesprekken met het bestuur van de Canadese voetbalbond besloten de spelers van de nationale ploeg om de trainingen te hervatten. Op die manier komt een einde aan de staking.



De spelers waren het niet eens met de contractvoorwaarden die de voetbalbond hen voorlegde. Maar daar wordt aan gewerkt, want in een korte verklaring op de website van de voetbalbond staat te lezen dat onderhandelingen met de spelers zijn opgestart: "Gesprekken over een oplossing staan nog op de planning", luidt het.

Naast een hogere verloning eisen de Canadezen 40 procent van het prijzengeld dat ze mogelijk op het WK later dit jaar kunnen verdienen. Club-spits Buchanan en co. willen ook dat de bond de lonen van de mannen- en de vrouwenploeg op gelijke hoogte zet.



Canada is op het WK in Qatar een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. Donderdag staat hun eerstvolgende wedstrijd op het programma. In de CONCACAF-league, de Noord-Amerikaanse Nations League, nemen ze het op tegen Curaçao. Zonder stakingsdreigingen gaat die wedstrijd gewoon door.