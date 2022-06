Roberto Martinez liet zich in de voorbije duelsvan een heel ongewone kant zien. De bondscoach haalde scherp uit naar de arbitrage en dat is niet van zijn gewoonte. "Het masker van immer bedaarde gentleman dreigt af te vallen wanneer het resultaat niet is wat hij graag heeft", zegt Peter Vandenbempt. Wat denkt u over de toekomst van de bondscoach?