Peter Vandenbempt: "Uithaal van Roberto Martinez was opvallend en helemaal onterecht"

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Niet de beste wedstrijd van de Belgen"

Ik heb mij goed geamuseerd met de wedstrijd, het is altijd een plezier om hier in Wales naar het voetbal te gaan. Het publiek was superenthousiast, nog surfend op de euforie van de kwalificatie voor het WK. Zeker de 1e helft zat er flink vaart in, met twee ploegen die kansen hadden en voetbalden om te winnen. Dat was heel erg leuk. In de 2e helft kozen de Belgen voor controle en was het minder. Op het einde was er nog even een opstoot van euforie. Alles bij mekaar was het een leuke wedstrijd om naar te kijken, maar zeker niet de beste van de Belgen.

Over de verdediging individueel zijn niet zoveel opmerkingen te maken. Boyata heeft het best goed gedaan en ook Dendoncker speelde een goeie match. Theate was een beetje wisselvallig, daar is nog veel werk aan.

"Onbegrijpelijke uithaal van Martinez"

De uithaal van Roberto Martinez na de wedstrijd vond ik onbegrijpelijk. We zaten er op de persconferentie met verbazing naar te kijken. Hij beweerde dat het een 100 procent ongeldige goal was en dat de lijn scheef getrokken was. Martinez eiste uitleg van FIFA en UEFA. Eigenlijk wilde hij niet op het sportieve ingaan, het enige wat telde was die onterecht toegekende goal van de Welshmen. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik heb nog een paar specialisten geraadpleegd en het heeft gewoon te maken met een foute perceptie, met optisch bedrog. Hij zag dat bovenaan het verschil tussen de lijn die buitenspel moest aangeven en de backlijn kleiner was dan beneden. Ook wij hadden heel even de indruk dat het buitenspel was, maar net daarvoor worden heel precies die lijnen getrokken. Maar iemand heeft me uitgelegd dat dat verschijnsel parallax heet, omdat dat natuurlijk optisch bedrog is. Een veld heeft kromme afbuigingen en een lijn wordt daarop gekalibreerd, dus dit was gewoon een 100 procent correcte beslissing.

"Masker van immer bedaarde gentleman dreigt af te vallen"

Zo is het nu toch al een paar keer gebeurd dat zijn masker van immer bedaarde gentleman dreigt af te vallen wanneer het resultaat niet is wat hij graag heeft. Ook na de nederlaag tegen Nederland was Martinez al kribbig en scherp en maakte hij een ongelukkige opmerking over Louis van Gaal, terwijl hij net het onderspit gedolven had.

Het was ook zo na die twee nederlagen in de Final 4 van de Nations League. Ook toen was hij voortdurend aan het afgeven op de scheidsrechterlijke beslissingen, alsof hij de aandacht wilde afleiden van de echte problemen.

Het is niet de 1e keer dat Roberto Martinez ons verrast met een uithaal over de wedstrijdleiding. Gisteren was dat nu zeer opvallend en helemaal onterecht.

In hun laatste 13 wedstrijden konden de Rode Duivels maar 3 keer de nul houden: tegen Tsjechië, tegen Wit-Rusland en tegen Burkina Faso. Van die 13 matchen hebben ze er ook maar 6 gewonnen. Ik denk dus dat het probleem eerder daar te zoeken is dan bij de scheidsrechters.

Martinez zou zich beter buigen over de reden waarom België geen wedstrijden meer kan winnen. Matchen die in het verleden makkelijk gewonnen werden, daar slagen ze nu niet meer in.

Van Gaal, een man met een grotere reputatie dan Martinez, had om te lachen gezegd dat Noa Lang meer kans had op de Gouden Bal dan Kevin De Bruyne, omdat aanvallers meer kans hebben om die trofee te winnen dan middenvelders.

"De goal van Wales kwam niet uit de lucht vallen"

Ik denk dat de uitslag over de hele wedstrijd bekeken gewoon correct was. Ik begrijp dat Kevin De Bruyne zegt dat de Belgen hadden moeten winnen, want na de 0-1 in het begin van de 2e helft hadden de Rode Duivels controle over de Welshmen. Die geraakten niet meer aan kans.



Wat de Belgen fout gedaan hebben, is zelf niet meer op zoek gaan naar een tweede doelpunt, maar voor controle kiezen. Gaandeweg zakten ze een beetje in. In de 1e helft had België wel het betere van het spel, al was het lang niet zo goed als tegen Polen. Wales is ook een betere ploeg.



België had wel wat kansen en had meer kunnen scoren, maar Wales had ook heel wat kansen. Wat dat betreft was er geen voordeel voor de Belgen in de 1e helft.

De vervangingen speelden ook een rol. Bij België vielen de broers Hazard slecht in - Eden Hazard wandelde een beetje rond - terwijl de wissels van de coach van Wales een nieuwe energiestoot gaven.

Er zat ineens weer veel meer vaart in het spel en het publiek zat erachter. Die goal kwam niet uit de lucht vallen en was bijna voorspelbaar. Daar zag je toch weer hoe moeilijk België het voorbije jaar heeft om een resultaat vast te houden.