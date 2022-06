Vanavond spelen de Rode Duivels in Cardiff hun derde wedstrijd in de Nations League. Tegenstander Wales is sinds jaar en dag de kwelduivel in allerhande kwalificaties voor EK's en WK's geweest. Van de 15 onderlinge duels kon België er maar 6 winnen tegen de Welshmen. Test uw kennis over onze Angstgegner.