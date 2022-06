Gennaro Gattuso moet Valencia terug op het rechte pad brengen

Valencia zit in het slop. Ondanks dat het vorig seizoen de Spaanse bekerfinale haalde, zette het toch zijn Spaanse trainer José Bordalás op straat. Zijn ontslag volgde nadat de club zich van hun voorzitter ontdeed, omdat er gesprekken van hem waren gelekt die de reputatie van de club schaadden.

Het lot ligt nu dus in handen van Gennaro Gattuso, die de club moet proberen terug naar de subtop te loodsen.

Ook de trainerscarrière van de voormalige defensieve middenvelder zat in het slop. Hij zat ruim een jaar zonder club. Zijn laatste avontuur bij Fiorentina was maar van korte duur (3 weken). Door een onenigheid met het bestuur over het transferbeleid scheidden de wegen al vroeger dan verwacht.

Bij Napoli won hij in het seizoen 2019-2020 wel de Coppa Italia. Daar was hij 2 seizoenen aan de slag. Een jaar later miste hij de Champions League door net buiten de top 4 te eindigen. Dat zorgde voor zijn ontslag. Op zijn CV staan ook nog 2 seizoenen als T1 van AC Milan.

Valencia eindigde vorig seizoen negende in de Spaanse hoogste klasse.