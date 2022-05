Isco wuift na 9 jaar Real Madrid uit: "Mijn dromen zijn uitgekomen"

Isco kreeg in 2012 de titel van Golden Boy en ruilde een jaar later Malaga voor Real Madrid.

De Spaanse middenvelder vulde zijn prijzenkast in Madrid met 5 eindzeges in de Champions League, 3 Spaanse titels, de Spaanse beker, 3 Spaanse Supercups, 3 Europese Supercups en 4 keer de Wereldbeker voor clubs.



In 353 wedstrijden voor Real Madrid vond Isco 53 keer de weg naar het net. Dit seizoen kwam hij nauwelijks nog in actie. In de Champions League stond Isco zelfs geen enkele seconde op het veld.



"Ik herinner me nog hoe ik tegen de mensen rondom me zei dat Real Madrid de Champions League al lang niet meer had gewonnen, maar dat ik voelde dat de Decima (de 10e CL-eindzege) er zat aan te komen."

"Dat gebeurde en de rest is geschiedenis", schrijft Isco in een afscheidspost gericht tot de Real-fans.

"Na 9 jaar komt deze periode ten einde. Mijn dromen zijn uitgekomen, ik heb veel prijzen gewonnen en heb samen gespeeld met de beste spelers ter wereld. Ik had een geweldige tijd die niemand me nog kan afpakken. Hala Madrid", sluit Isco af.