Dry Slope-pistes in Genk officieel geopend: "Hopelijk positieve impact op snowboardwereld in België"

De twee pistes bevinden zich in het Kattevennen-gebied in Genk en kosten de Vlaamse regering 4,3 miljoen euro. Dat is geld dat besteed wordt met de hoop om mee te strijden voor eremetaal op snowboardkampioenschappen en de Olympische Spelen.

Dit weekend stond het openingsevent op de Dry Slope in Genk op het programma. De snowboardbond organiseerde een ludieke België – Nederland met dus ook enkele Nederlandse snowboarders die van de partij waren.

"We hebben toptalenten in onze rangen, maar we hebben nu eenmaal geen bergen in ons land", vertelt Vlaams Minister van Sport Ben Weyts. "Deze pistes kunnen een alternatief bieden, want we mikken met ons land op medailles. Ook op de Olympische Spelen."

Seppe Smits (tweevoudig wereldkampioen in de slopestyle) is een van die toppers en hielp met het ontwerpen van de schansen. "Dit biedt geen garantie op succes, maar het is zeker een extra bijdrage aan onze ambities om het goed te doen op internationale toernooien", zegt hij.



"Ik ga deze piste vooral gebruiken om nieuwe tricks uit te proberen. Zo kan ik al voelen wat er gebeurt in de lucht, en land ik steeds zacht."