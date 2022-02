Na Gu is China in de ban van Su: kindsterretje, snowboardwonder en jeugdidool

Su Yiming genoot als kindsterretje wel al wat bekendheid in China. Als 8-jarige had hij namelijk een rolletje vertolkt in de film "The Taking of Tiger Mountain". Maar in niets valt het te vergelijken met de populariteit die hij nu in Peking heeft verworven, al lijkt het ook een beetje op een filmscenario.

Met zilver op de slopestyle had de toen nog 17-jarige Su de Chinese schijnwerpers al op zich gericht. Maar zijn gouden medaille op de Big Air - de eerste ooit voor China in het snowboarden - katapulteerde hem pas echt naar het sterrendom.

Zelfs sneeuwprinses Eileen Gu zal haar ogen hebben opengetrokken voor de aandacht die Su Yiming plots kreeg. In geen tijd werd de hashtag "Su Yiming" maar liefst 1 miljard keer aangeklikt op de Chinese sociale netwerksite Weibo.

Met zijn lange haren, ringen en baggy broeken is Su Yiming niet meteen de posterboy die de Chinese regering graag naar voren schuift. Maar de snowboarder kan wel een volledig nieuwe generatie sporters aanspreken.

In tegenstelling tot het Spartaanse systeem waarin alleen atleten met medaillekansen in de traditionele sporten steun krijgen van de Chinese overheid, kan Su Yiming meer jongeren naar de spektakelrijke sporten lokken.