Olympisch kampioene snowboarden Chloe Kim last sabbatjaar in: "Om mijn mentale gezondheid te beschermen"

"Om mijn mentale gezondheid te beschermen, zal ik dit seizoen niet snowboarden", liet Chloe Kim weten. "Ik wil nu vooral even genieten en kom terug wanneer ik me daar klaar voor voel."

Van een gebrek aan ambitie is er in elk geval geen sprake bij de Amerikaanse. "Dit is geen afscheid voor mij. Wat ik al weet, is dat ik in 2026 voluit voor een derde olympische titel wil gaan."

Kim kampte al langer met zorgen over haar mentale gezondheid. Toen ze als 17-jarige tiener haar eerste olympische titel behaalde in PyeongChang, had ze al moeite met de gevolgen van de roem.