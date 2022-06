Amnesty International praat met Rode Duivels over mensenrechten in Qatar

De Rode Duivels werden maandag geïnformeerd over de mensenrechtenkwesties die gekoppeld zijn aan het WK 2022. Naast de ernstige mensenrechtenschendingen en misbruiken die Amnesty International heeft vastgesteld, werden ook de hervormingen toegelicht die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.



Daarnaast werd ook stilgestaan bij de rol van voetbal en de mogelijkheden die de wereldwijde aandacht door het WK bieden om positieve verandering teweeg te brengen voor mensenrechten in de regio.



"Ik denk dat het goed is om erover te praten, dit zijn dingen die besproken moeten worden. We hoeven niet bang te zijn om ons over zaken uit te spreken, ook al zijn we daar in de eerste plaats om te voetballen", reageerde kapitein Eden Hazard.



Amnesty International: "We zijn de Belgische voetbalbond dankbaar voor dit initiatief. De spelers en staf leken oprechte interesse te tonen in de mensenrechtensituatie en de situatie van gastarbeiders in Qatar. Het is dankzij dit oprecht soort engagement dat verandering mogelijk wordt in het land."