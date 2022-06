"LGBTQIA+ gemeenschap moet zich veilig en welkom voelen in Qatar"

Over het WK in Qatar is al heel wat inkt gevloeid, weet ook Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond. "Het is een delicate zaak met verschillende invalshoeken", legt Bossaert uit.



Dat Qatar beter niet het gastland van het WK geweest was, is duidelijk. "Wat in 2010 bij de toewijzing gebeurd is, was fout. De procedure was niet transparant en er is met veel zaken geen rekening gehouden, zoals mensenrechten, ecologische aspecten of het onderbreken van de competitie."



"Er waren destijds genoeg redenen om de kandidatuur van Qatar af te wijzen, maar we zitten er nu", zegt Bossaert, die wil benadrukken dat het voetbal al voor veel verandering gezorgd heeft ter plaatse.



"Dat zeggen ook onafhankelijke mensenrechtenorganisaties. Dankzij de kracht van het voetbal is er onder meer een nieuwe arbeidswetgeving gekomen. Er zijn veel veranderingen gerealiseerd. We moeten er ook voor zorgen dat die na het WK verankerd blijven. We moeten die verandering blijven ondersteunen."