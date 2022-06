Liverpool ontving in 24 uur meer dan 5.000 klachten over CL-finale: "Verbijsterend hoe fans zijn behandeld"

De finale van de Champions League werd met meer dan een halfuur uitgeschakeld, omdat enkele Engelse fans zonder ticket het stadion waren binnengeraakt en de autoriteiten daarop beslisten om even niemand meer binnen te laten.

Heel wat brave Liverpool-supporters mét ticket waren hier de dupe van. De UEFA kondigde maandag al aan een onafhankelijk rapport op te stellen over de incidenten, maar Liverpool opende op zijn site ook een digitaal klachtenformulier, waarop supporters melding kunnen maken van incidenten tijdens de finale.

In minder dan 24 uur kwamen er al meer dan 5.000 klachten binnen. "Het is ongelooflijk", zegt CEO Billy Hogan. "We worden op dit moment wat overweldigd, dus we vragen wat geduld terwijl we alles bekijken."

"Ik heb vandaag enkele getuigenissen gelezen en ik moet toegeven dat ik verbijsterd ben over de manier waarop mannen, vrouwen, kinderen en zelfs personen met een handicap zijn behandeld zaterdagnamiddag."



Hogan staat erop dat de UEFA ook de incidenten in rekening neemt die zich na de wedstrijd afspeelden. "Tot nu toe is er vooral gefocust op wat er zich bij de toegangspoorten voor de start van de wedstrijd heeft afgespeeld, maar we mogen niet vergeten dat er ook na de wedstrijd allerlei zaken zijn gebeurd."

"We hebben allemaal de foto's en filmpjes gezien. Ik heb in verschillende getuigenissen ook over geweld en diefstal gelezen. Dat is totaal onacceptabel. Onze supporters zouden zoiets nooit hoeven mee te maken."