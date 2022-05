Olympisch kampioen Finland houdt wereldtitel ijshockey thuis na thrillerfinale tegen Canada

Aanvaller Sakari Manninen maakte de "golden goal" en bracht de Nokia Arena in extase. De Finnen profiteerden optimaal van de tijdelijke uitsluiting van Thomas Chalbot.



De Finnen dachten de beker al in handen te hebben, toen ze 3 keer scoorden in 10 minuten in de 3e en laatste periode (3-1). Maar Canada sleepte nog een verlenging uit de brand, op 2 minuten van het einde van de reguliere speeltijd.

Manninen maakte de revanche van de verloren WK-finale van 2019 (tegen Canada) alsnog compleet. Het is voor de Finse mannen de vierde WK-titel (na 1995, 2011 en 2019).



Canada veroverde de wereldtitel al 27 keer en kon met een nieuwe eindzege Rusland voorbijsteken, dat eveneens 27 titels telt (ook als Sovjet-Unie).



Tsjechië versloeg eerder op de dag de Verenigde Staten met 8-4 in de kleine finale om het brons.