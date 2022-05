Mechelen veert op in basketbalfinale: "Willen niet dat dit herinnerd wordt als zwakke finale"

Van 103-60 in Oostende naar 84-74 in eigen huis. Hoe kan dat?

"We hebben goed naar de beelden van de eerste match gekeken en we hebben beseft dat we tegen de regerende kampioen toch een niveau hoger moesten gaan spelen", legt sportief manager Tony Van den Bosch het simpel uit. "En ik denk dat dat gelukt is."

"We hebben in de aanval en de verdediging enkele aanpassingen gedaan, maar dat was niet het voornaamste. Het ging vooral om de fighting spirit van de spelers. Die wilden de blamage van die eerste match uitwissen."

"We hebben mentale weerbaarheid getoond. En tactisch wat aangepast."

"Gisterenavond was Domien Loubry ook buitengewoon goed. Hij had een avond dat alles lukte, maar hij sleepte ook iedereen mee. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen."

Het hielp ook dat het in een volle Winketkaai was. "De zaal zat vol. Het deed me wat denken aan de periode van het grote Racing Mechelen. Zelfs de bezoekers werden er even stil van. Het gevoel was een beetje "not in our house"."