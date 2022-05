Slapende reus Antwerp Giants wacht nu al 22 jaar op titel: "Club moet zorgen voor continuïteit"

Nauwelijks 3 jaar geleden scheerden de Antwerp Giants nog hoge toppen in Europa. Toenmalig coach Roel Moors loodste het team naar de Final 4 van de Champions League, een basketbalfeest in een kolkend Antwerps Sportpaleis.



Het contrast met dit seizoen kan amper groter zijn, met spelers die vertrokken tijdens het seizoen, een coach die ontslagen werd en een team dat zich pas op de valreep wist te plaatsen voor de nationale play-offs, waarin de Giants inmiddels al gesneuveld zijn.



"Ze zijn dit seizoen in eigen provincie zelfs voorbijgestoken door Mechelen", stelt Maarten Weynants vast. "Terwijl Antwerp eigenlijk sowieso de nummer 2 van het land zou moeten zijn. De Giants moeten gewoon eens dringend een titel pakken. Dat zou heel goed zijn voor de spanning in het Belgische basketbal."

Nochtans lijken alle ingrediënten om succes te hebben aanwezig in de Lotto Arena. "Het is een prachtige club, met heel veel potentieel en grote sponsors, zoals de haven, Telenet en Heylen Vastgoed. Dat zijn geen kleine sponsors."



"De Giants hebben ook veel supporters, er is altijd sfeer. Het zou een ongelooflijke topclub kunnen en moeten zijn, maar er loopt altijd wel iets verkeerd en dat is al heel lang zo. Die club is eigenlijk een slapende reus."

"Coachwissel heeft niet gerendeerd"

De supporters van de Antwerp Giants wachten al sinds 2000 op een nieuwe titel. In die periode heeft rivaal Oostende 14 titels verzameld, daar komt er binnenkort mogelijk nog eentje bij. Qua budget kunnen beide clubs met elkaar wedijveren, maar het verschil in prijzenkast is gigantisch.



"In Oostende is er meer continuïteit en slagen ze er elk jaar opnieuw in om de basis te behouden. Bij de Giants is dat al verschillende keren niet gelukt", vindt Maarten Weynants, die meent dat het bestuur sneller werk moet maken van contractverlengingen.



"Kijk naar Leuven, waar 3 basisspelers nog voor de play-offs hun contract verlengd hebben. Die jongens zijn nu op hun gemak en de basis voor volgend seizoen ligt al vast. Op die manier vermijd je onrust in de play-offs."

Rust en stabiliteit waren er dit seizoen allerminst in de Lotto Arena. Twee spelers vertrokken tijdens het seizoen en ook coach Christophe Beghin moest een poos geleden opkrassen. Vlak voor de play-offs raakte ook bekend dat guard Niels Van den Eynde, steevast uitblinker de jongste matchen, volgend seizoen naar Luik verkast.



"De Giants investeren wel veel in Belgen en ze spelen ook, dat is echt wel positief. Maar zo'n Van den Eynde die vertrekt, dat mag echt niet gebeuren. Een jonge Antwerpenaar die de laatste weken een van de betere Belgen was in de competitie. Het is echt jammer dat ze zo'n speler laten gaan."



"De coachwissel heeft bovendien ook niet gerendeerd. Ze wilden Beghin vervangen door iemand met meer ervaring, maar dat is niet gelukt. Het is raar dat je een coach ontslaat en geen plan B hebt."

Niels Van den Eynde bloeide de jongste weken helemaal open, maar vertrekt straks naar Luik.

"Soms zijn de Antwerp Giants iets te weinig ambitieus"

Na de succesvolle Champions League-campagne van 2019 kozen coach Roel Moors en sportief manager Leo De Rycke voor het buitenland, waardoor veel basketbal-knowhow verdween. Kampen de Antwerp Giants misschien nog altijd met de naweeën van hun vertrek?



"Dat vertrek van Moors en De Rycke was voor alle duidelijkheid begrijpelijk. Zulke kansen mag je niet laten liggen", vind Maarten Weynants.



"Maar het klopt dat de Giants dat misschien wel wat onderschat hebben. Met Beghin, assistent Oveneke en sportief manager Muya werden ook 3 mensen van dezelfde generatie en met een gelijkaardig profiel aangesteld. Alle drie net gestopt als speler. Ik weet niet of zij wel complementair zijn."

Ik denk dat er in elk geval niet zo heel veel nodig is om alles een keertje te laten kloppen. Maarten Weynants