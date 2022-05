Ook de basketbalwereld bibbert: "Zonder sponsoring voor sportweddenschappen geen BNXT League"

"Zonder betFIRST geen competitie"

Voorzitter Ramses Braakman vult aan: "Het is heel simpel, zonder betFIRST was er geen BNXT League."

"In betFIRST hebben we een partner gevonden die vanaf het eerste moment overtuigd was van ons project. Het bedrijf gelooft in de potentie van de sport in Nederland en België en heeft dan ook een heel bewuste keuze gemaakt om deze te ondersteunen in het belang van de professionalisering van de competitie in beide landen."

De Nederlander wil niet blind zijn voor de gevaren van de gokindustrie."Net zoals het voetbal dit in het verleden ook reeds deed met hun partner, is het plan nu om vanaf het begin van het volgend seizoen binnen onze clubs een preventiecampagne te starten rond de gevaren van matchfixing", belooft Braakman.