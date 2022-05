Antwerp Giants-coach: "Titel moet ambitie zijn, maar pakken het match per match aan"

"Onze fans kunnen het verschil maken", weet Smout, "maar ook de vertrouwde omgeving en zelfs de eigen ringen kunnen in ons voordeel uitdraaien."

Vanavond openen de Giants in eigen huis. Ook de eventuele derde wedstrijd vindt voor eigen publiek plaats.

"Lukt het ons, dan maken we een kans. Anders zullen we het erg moeilijk krijgen."

De Antwerp Giants willen elk seizoen grootmacht Oostende uitdagen. Dat is dit seizoen nog niet gelukt. De nummer 1 staat in de halve finales, de Giants moeten eerst een kwartfinale tegen Bergen afwerken.

"Laat ons eerst beginnen met Bergen", oppert de T1. "We bereiden ons voor van wedstrijd tot wedstrijd."

"Als je in de top 5 staat, moet je voor de titel spelen. Dat is een gezonde ambitie", vindt Smout, die met Fridriksson wel een belangrijke pion heeft zien vertrekken.

"Aangenaam verrast door BNXT League"

Winnen de Giants, dan stoten ze in de halve finales op titelverdediger Oostende. Anders speelt het team nog een eindronde in de BNXT League. Oostende-coach Dario Gjergja is geen liefhebber van de Belgisch-Nederlandse competitie, Luc Smout wel.



"Ik ben aangenaam verrast. Het niveau in Nederland ligt hoger dan ik verwacht had", moet hij toegeven. "De zalen en de sfeer daar kan ik ook smaken."



"Voor mij vormt die competitie een meerwaarde voor het basketbal in België en Nederland. Op die manier kunnen we het niveau opkrikken in onze landen."