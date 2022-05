Revaliderende Egan Bernal: "Ben nog altijd ver verwijderd van deelname aan een koers"

Egan Bernal botste eind januari op training in Colombia tegen een stilstaande bus. Daarbij brak hij onder meer 11 ribben, 2 wervels een dijbeen en een knieschijf, zijn beide longen werden ook doorboord.

Er werd zelfs even gevreesd voor een permanente verlamming, maar Bernal kroop door het oog van de naald en werkt sindsdien vol overgave aan zijn comeback. Zijn dokter maakte vorige maand nog gewag van een terugkeer eind mei, maar dat lijkt nu voorbarig.



"In mijn hoofd ben ik nog ver verwijderd van deelname aan een wedstrijd, laat staan van ritwinst", vertelt de Colombiaan zelf. "Er is nog geen exacte datum voor mijn terugkeer. Het is nu nog erg moeilijk om te zeggen wanneer die er zal komen."



Bernal is goed hersteld van zijn blessures en verblijft momenteel in Europa om de trainingen te hervatten. "Momenteel doe ik in de ochtend gymnastiek en fysiotherapie, daarna zit ik twee uur op de fiets. Ik werk de hele dag aan mijn herstel."