Dortmund heeft na een jaartje al zijn buik vol van trainer Marco Rose

Borussia Dortmund betaalde een jaar geleden nog 5 miljoen euro om het contract van Marco Rose af te kopen bij Borussia Mönchengladbach. Toch was de 45-jarige coach niet de wonderdokter die ze er bij Dortmund in gezien hadden.

Dortmund kon Bayern München, ondanks de aanwezigheid van een topspeler als Erling Haaland, te weinig het vuur aan de schenen leggen en Europees was het helemaal een catastrofe.

"Het was een onbevredigend seizoen om verschillende redenen", legt CEO Hans-Joachim Watzke uit. "We kwamen tot de conclusie dat we er op zoveel vlakken niet het maximale hebben uitgehaald. Toch was dit geen makkelijke beslissing, want we hebben elkaar heel hoog zitten en dat blijft zo."

Dortmund laat weten dat het de komende dagen uitkijkt naar een vervanger voor Rose.