Julian Alaphilippe mag na zware val opnieuw trainen op de rollen

Julian Alaphilippe was het grootste slachtoffer van een zware valpartij tijdens Luik-Bastenaken-Luik op 24 april. De Fransman had onder meer een klaplong, een gebroken schouderblad en enkele gebroken ribben.



Intussen is de wereldkampioen aan de betere hand. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is helemaal hersteld van zijn klaplong en heeft van de dokters groen licht gekregen om de training op rollen te hervatten.



De toestand van de Fransman zal verder worden opgevolgd en pas daarna worden knopen doorgehakt over zijn programma, laat de ploeg weten.