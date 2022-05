Herstel van Julian Alaphilippe evolueert gunstig: "Hopelijk is de val snel slechts een nare herinnering"

Een klaplong, gebroken ribben en een gebroken schouderblad: Julian Alaphilippe kwam zwaar gehavend uit de massaval in Luik-Bastenaken-Luik.

De wereldkampioen was een tijdje gehospitaliseerd in Herentals en herstelt nu thuis van zijn zware blessures.

"Mijn herstel gaat goed en de pijn neemt beetje bij beetje af", deelt Alaphilippe een update op zijn sociale media. "Ik kan al veel beter ademen en met mijn gezondheid gaat het de goeie kant op."

"Ik hoop dat de zware val binnenkort alleen nog maar een nare herinnering is. Ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes en steun. Dat heeft me geraakt."

Alaphilippe zou normaal de Dauphiné en de Tour rijden, maar of hij er op 1 juli in Kopenhagen bij is, is twijfelachtig.

"De volgende medische onderzoeken zullen bepalen hoe de rest van mijn seizoen er zal uitzien."

"Ik ben supergemotiveerd voor wat volgt en ik kijk er naar uit om jullie terug te zien. Voorlopig probeer ik te genieten van de tijd met mijn familie."