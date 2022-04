Julian Alaphilippe nog steeds in ziekenhuis na val in Luik, Van Wilder mist de Giro

Het was een akelig beeld, toen Alaphilippe zondag langs de kant van een Luikse weg in de gracht lag. De kopman van The Wolfpack was een van de slachtoffers van een massaval en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar er twee gebroken ribben, een klaplong en een gebroken schouderblad werden vastgesteld. Een zwaar verdict.

Zijn ploeg communiceerde vandaag dat de Fransman langer in het ziekenhuis zal moeten blijven. "De complexiteit van zijn toestand vereist een langere observatie", klinkt het. "Pas daarna kunnen we een revalidatieplan opstellen. Hij blijft voorlopig in het ziekenhuis van Herentals."

Ilan Van Wilder, die net als ploegmaat Alaphilippe betrokken was bij de massale valpartij, is ondertussen geopereerd aan zijn kaak, die gebroken was. "De dokters zijn tevreden over het verloop van de ingreep. Van Wilder heeft het ziekenhuis mogen verlaten en is huiswaarts voor zijn revalidatie."

Helaas voor de jonge Belg valt zijn deelname aan de Ronde van Italië, die volgende vrijdag van start gaat, wel in het water. "Door het type blessure en de vooropgestelde procedure zal hij niet deelnemen aan de Giro", luidt het in de mededeling.