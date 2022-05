Tessa Wullaert stelt boek Vrouwenvoetbal voor: "Hoop dat dit ogen kan openen"

Het boek heeft een dubbele insteek. Enerzijds komt de geschiedenis van het vrouwenvoetbal ter sprake, dat een behoorlijk hobbelig parcours kende.

Van speelsters met schuilnamen in de negentiende eeuw over een vijftigjarig verbod tussen 1921 en 1971 tot een eerste WK met matchen van tachtig in plaats van negentig minuten. Dit deel nam journalist Pieter-Jan Calcoen voor zijn rekening.

Anderzijds is er de inbreng van Tessa Wullaert, die een inspiratiebron wil zijn voor meisjes die willen voetballen.

In haar boek vertelt ze over haar weg naar de top, die niet altijd over rozen ging.

"Toen mijn jeugdcoach naar Cercle Brugge verhuisde en zijn beste spelers meenam, was er voor mij geen plek", vertelt de drievoudige Gouden Schoen. "Niet omdat ik niet goed genoeg was, wel omdat ik een meisje was."