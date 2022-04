34 goals & 17 assists: het verhaal achter de verbluffende statistieken van Tessa Wullaert

Anderlecht heeft gisterenavond zijn 5e titel op een rij op zak gestoken. Het trok dit seizoen aan het langste eind in de tweestrijd met "new kid on the block" OH Leuven. Een titel is altijd een teamprestatie, maar om Tessa Wullaert en haar statistieken kan niemand heen. Ze was betrokken bij meer dan 63 procent van de paars-witte doelpunten.

34 goals en 17 assists. Een goal om de 57 minuten. 1 hattrick, 1 match met 4 goals en zelfs 2 matchen met 5 goals. Het zijn cijfers die doen duizelen. Tessa Wullaert is opnieuw met ruime voorsprong de meest beslissende speelster in onze competitie. Haar aandeel in de nieuwe paars-witte titel is dus moeilijk te overschatten. Wat drijft haar om telkens opnieuw op die goals te jagen? En hoe blijft ze zo scherp in een competitie waarin ze bijna de enige profspeelster is?

Extra training

Wullaert is een van de weinige profspeelsters in ons land. Dat statuut is wel heel belangrijk voor haar. "Het was mijn droom om als prof te kunnen leven in België en dat is gelukt", vertelde ze gisteren na de titelviering. Met meteen de kanttekening: "Ik wil liefst dat iedereen hier prof kan zijn, maar daar is nog veel werk aan." Bij Anderlecht hebben ook Ella Vankerkhoven en Stefania Vatafu een profcontract, maar de rest van de ploeg niet. Ze trainen dan ook bijna altijd 's avonds, alleen dinsdag zijn er 2 trainingen per dag. Hoe blijft Wullaert zo fit? "Dat is vooral een kwestie van combineren tussen het voetbal en mijn leven ernaast. Bijvoorbeeld met mijn project GRLPWR (voetbalstages voor jonge meisjes, red.). Genoeg trainen is natuurlijk heel belangrijk. Behalve met de ploeg train ik dus ook nog thuis." "En ik let ook heel goed op mijn lichaam, dat is belangrijk want ik word uiteindelijk ook bijna dertig. Ik zorg goed voor mezelf, weet wat ik nodig heb en krijg ook goeie begeleiding. En mijn lichaam ken ik na 29 jaar intussen ook wel goed.” "Al moet mijn mama soms nog zeggen: “nu rusten, want je hebt bijna match”." Haar ploegmaats zijn ook onder de indruk van haar fysiek. “Ze werkt heel veel aan haar lichaam, elke dag, en dat levert resultaat op natuurlijk", klinkt het in koor bij doelvrouw Justien Odeurs en verdedigster Laura Deloose. Ook de 20-jarige Jarne Teulings ziet hoe Wullaert voor haar sport leeft. “Tessa is iemand die er 100 procent voor leeft en heel hard met haar lichaam bezig is. Daarom is ze ook zo weinig geblesseerd. Dat is helemaal haar verdienste. Ik kan er veel van leren, het is een eer voor mij om er elke dag mee samen te werken.”



Topsportmentaliteit

"Tessa leeft van goals en van die statistieken", zei trainer Johan Walem nog na haar 5 goals in de play-offs tegen Racing Genk bij Eleven. Het knaagt ook bij haar dat er in de vrouwencompetitie geen officiële prijs is voor de topschutter. Ze speelt dus niet met de Gouden Stier op haar shirt. Door haar gedrevenheid lijkt ze soms ontzettend streng voor zichzelf en voor haar ploegmaats, maar ze wil iedereen mee naar boven stuwen. "Ze is niet de gemakkelijkste", gaf Walem nog toe, "maar ze maakt het verschil. Ze legt ook veel druk op zichzelf. Het was voor mij een kans om met iemand als Tessa te kunnen werken."

Een beetje een zelfde geluid bij haar makelaar Gunter Thiebaut. “De relatie met Tessa gaat verder dan die van makelaar met voetbalspeelster. Straks gaan we zelfs samen naar de MIA’s, omdat haar vriend niet mee kan. We kennen elkaar al heel lang en kunnen alles tegen elkaar zeggen. Soms klettert dat eens, want Tessa is veeleisend voor anderen, maar vooral voor zichzelf." "Ze heeft ongelooflijk veel talent, karakter en potentieel. Ze wil altijd winnen. Als ploeg, maar ook individueel. Ze heeft een ego in de goeie zin van het woord. Dat heeft haar ook zo ver gebracht." "Zij is en blijft hyperprofessioneel, ook al denken sommige mensen dat het allemaal veel te makkelijk gaat bij Anderlecht. Haar statistieken komen niet vanzelf. Haar professionalisme is niet altijd makkelijk in een wereld die niet professioneel is. En dat botst wel eens met anderen die vinden dat het wel goed is zoals het in België nu is."

Tessa Wullaert staat altijd hongerig op het veld.

Haar rol in de ploeg

Maar Wullaert is meer dan statistieken alleen. Gevraagd naar haar persoonlijke statistieken, antwoordt ze steevast dat de titel veel belangrijker is. "Ik heb mijn rol als spits gedaan dit seizoen", vertelde ze bij Eleven na de match. We vroegen ook enkele ploegmaats naar haar rol. “Ze is heel belangrijk, een fantastische speelster met heel veel invloed op de ploeg", vertelt Odeurs. "Al mag je de rest zeker ook niet vergeten, zij geven de ballen aan haar. Maar het is een speelster met zoveel kwaliteiten, dat is niet te beschrijven. Ze stimuleert ook de anderen heel fel, dat is ook heel positief.” Laura Deloose: "Tessa is gewoon een bepalende speelster, als ze vertrekt met de bal is ze heel moeilijk te verdedigen. We mogen “onze pollekes” kussen dat ze bij ons speelt, want zonder haar was het heel wat moeilijker geweest." "En het is meer dan scoren wat ze doet, bijvoorbeeld ook al die assists… Wat ze doet voor de ploeg, dat valt gewoon niet uit te leggen. Ze is gewoon beter dan al wie in België speelt dus ik ben heel blij dat ze bij ons voetbalt.”

Toen de geruchten over de besparingen de ronde deden, was het ook Wullaert die de kat de bel aan bond. “Het is super belangrijk dat ze dat nu niet gaan doen", vertelt ze. "Niet alleen voor mijn toekomst maar voor de toekomst van het vrouwenvoetbal en zeker dat van Anderlecht. Ik heb ook een gesprek gehad met het bestuur en ze staan achter ons en willen blijven investeren en groeien."

En nu?