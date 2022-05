Filip Joos in Extra Time: "Steve Hodge was de rechtmatige eigenaar van het Maradona-truitje"

Op een warme junidag in 1986 te Mexico scoorde Maradona misschien wel de twee meest memorabele WK-goals ooit, en dat in 5 minuten tijd. "Eerst de hand van God en dan de dribbel van God", steekt Joos van wal.

Het truitje waar Maradona toen in speelde, was pas op de valreep geregeld, vertelt Joos: "De grijze rugnummers zijn er 's nachts nog opgestreken door de kokkinnen van het hotel."

"Argentinië had in de eerste match tegen Uruguay in zijn gewone uittruitjes gespeeld, maar die truitjes waren veel te warm. Iemand van de staf is dan nog vlug in Mexico City 38 truitjes gaan kopen en daar hebben ze uiteindelijk in gespeeld tegen Engeland", zegt Joos.