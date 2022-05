Harden en Embiid nemen Philadelphia op sleeptouw naar 2-2 tegen Miami Heat

James Harden en zijn baard stalen vannacht de show, vooral in het vierde quarter dan. Harden maakte 16 van zijn 31 punten in het laatste deel van de match. "Ik voelde dat hij een begenadigde dag zou hebben", vertelde zijn coach "Doc" Rivers.

De 76ers hadden de partij trouwens bijna de hele tijd onder controle, onder meer dankzij een nieuwe sterke prestatie van Joel Embiid. Die groeit met een masker op zijn gezicht weer naar zijn beste vorm toe met 26 punten en 11 assists.

Zo hangen de bordjes in het duel met de Miami Heat weer in evenwicht: 2-2. Philadelphia had, zonder Embiid, de eerste twee matchen verloren, maar heeft de situatie in eigen huis dus helemaal rechtgezet.

"Het is nog maar 2-2, we hebben nog veel werk", vertelde Embiid achteraf.