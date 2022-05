Terugkerende Joel Embiid verkleint de kloof voor de Sixers, Doncic doet hetzelfde voor Dallas

De 76ers hadden hun start in de halve finale van de eastern conference gemist tegen de Miami Heat. De afwezigheid van draaischijf Joel Embiid (door een oogkasbreuk) toonde zich de voorbije wedstrijden, maar Embiid was vrijdag fit bevonden om opnieuw het parket op te gaan, voor de gelegenheid met beschermend Zorro-masker.

Embiid liet al snel zien wat de 76ers gemist hadden de voorbije dagen. Met een double-double (18 punten en 11 rebounds) en zijn gebruikelijke présence loodste hij zijn team voorbij de Heat. De 21 punten van zowel Danny Green als Tyrese Maxey hielpen ook aardig.

Voor de Heat waren sterkhouder Jimmy Butler (33 punten) en Tyler Herro (14 punten) de enige twee spelers die meer dan 10 punten scoorden. In de tussenstand leidt de Heat nu met 2-1. De vierde wedstrijd is gepland voor zondag, ook in Philadelphia.

In het westen sloegen ook de Dallas Mavericks terug na twee nederlagen in Phoenix. Onder aanvoering van het duo Luka Doncic (26 punten, 13 rebounds, 9 assists) en Jalen Brunson (28 punten) hadden de Mavericks de wedstrijd van begin tot eind onder controle om hun eerste overwinning in deze reeks te behalen.

De Suns kwamen niet helemaal uit de verf en Jae Crowder (19 punten) en sterspeler Devin Booker (18 punten) konden het tij niet keren. De vierde wedstrijd is gepland voor zondag in Dallas, de Suns leiden met 2-1.