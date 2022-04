NBA-kampioen Milwaukee en finalist Phoenix nemen weer voorsprong in play-offs

Grayson Allen was de topschutter voor Milwaukee in het United Center van Chicago met 22 punten. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo eindigde met 18 punten, net als teamgenoot Bobby Portis (die ook 16 rebounds plukte).



Na 3 wedstrijden nemen de Bucks zo weer de bovenhand. Wie het eerst 4 keer wint, stoot door naar de halve finale van de Eastern Conference.



In de eerste ronde van de Western Conference staat het ook 2-1 voor Phoenix. Chris Paul scoorde 19 van zijn 28 punten in het beslissende vierde kwart. Hij deelde ook 14 assists uit.



Samen met DeAndre Ayton (28 punten, 17 rebounds) leidde Paul de Suns naar de winst tegen de Pelicans.



In de derde wedstrijd van de avond won Atlanta in de eerste ronde van de Eastern Conference met het kleinste verschil van Miami: 111-110. Voor de Hawks was het na twee nederlagen de eerste zege tegen de Heat. Trae Young werd met een korf in de slotseconden de matchwinnaar voor de thuisploeg.